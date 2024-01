Online-Petition für das Buschhovener Melanchthonhaus Wie ein Ort für sein Gemeindezentrum kämpft

Wie geht es weiter mit dem historischen Ensemble Melanchthonhaus und Versöhungskirche in Buschhoven? Diese Frage treibt die Menschen im Ort weiterhin um. Sie zeigen es nicht nur in fast 500 Unterschriften unter einer Online-Petition, die die Buschhovenerin Christina Ricken-Rannacher gestartet hatte, sondern auch durch persönlichen Einsatz. Rund 50 Personen kamen kurzfristig zum Melanchthonhaus, um zu beschreiben, was ihnen dieses Gebäude bedeutet. Ursprünglich gedacht war ein Gesprächstermin zwischen Presse, Ricken-Rannacher und einigen Vertretern der Ortsvereine. Nun fand stattdessen im großen Raum des Hauses, um das es ging, ein angeregter Austausch statt. Mit der Erkenntnis: Die Anwesenden hängen an den Gebäuden, die eine wichtige Rolle im Ortsleben spielen. Von der evangelischen Kirchengemeinde, besonders vom Presybterium, hätten sie sich daher deutlich mehr Informationen zu allen Entscheidungen gewünscht.