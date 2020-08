Initiative von Klimaschützern : Bürgermeister-Kandidaten aus Bornheim und Swisttal im Umwelt-Check

Klima-Dialog

Dreimal laden die Parents For Future Bornheim, Swisttal, Weilerswist, lokaler Ableger der bundesweiten Parents For Future zum Klima-Dialog mit den Bürgermeisterkandiadten ein. Los geht es am Mittwoch, 5. August, 18 Uhr, auf dem Peter-Fryns-Platz in Bornheim. Dort diskutiert die Initiative mit Petra Heller (CDU)und Christoph Becker (parteilos). In Swisttal ist der Klima-Dialog am Mittwoch, 12. August, 18 Uhr, in der Aula der Georg-von-Boeselager-Sekundarschule in Heimerzheim zu Gast, wo sich Petra Kalbrenner (CDU) und Christian Böse (parteilos) den Fragen stellen. In Weilerswist debattieren die Bürgermeisterkandidaten Anna-Katharina Horst und Alexander Welter (beide parteilos) am Mittwoch, 26. August, 18 Uhr, im Hochzeitsgarten des Rathauses. qm