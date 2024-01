Kiesabbau bei Buschhoven Warum der Feldweg an der Kiesgrube bei Buschhoven gesperrt bleibt

Spaziergänger, die am Ortsrand von Buschhoven in Richtung der Kiesgrube unterwegs sind, werden feststellen, dass der Feldweg an der nördlichen Kante der Grube immer noch gesperrt ist. Laut einer Mitteilung der Gemeinde Swisttal ist dies so, weil „ein Schadensereignis bis zur Fertigstellung der Endböschung nicht ausgeschlossen werden kann“. Daher bleibe die von der Gemeinde veranlasste Sperrung des betroffenen Feldweges bis zur Fertigstellung der Endböschung bestehen.