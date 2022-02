Kurioses aus Swisttal-Buschhoven : Feuerwehr rückt fünf Tage hintereinander zur selben Stelle aus

Swisttal-Buschhoven Fünfmal musste die Buschhovener Feuerwehr in dieser Woche ausrücken. Immer gegen 8 Uhr. Immer zum selben Straßenabschnitt. Und immer musste das Gleiche erledigt werden.

Die Alarmierung kam immer gegen 8 Uhr. Jedes Mal rückte die Buschhovener Feuerwehr aus. Und zwar am 28. Januar, am 31. Januar, am 2. Februar, am 3. Februar und am 4. Februar. Immer zum selben Straßenabschnitt. Auf der Alten Poststraße verlief eine lange Dieselspur von der Ecke Wilhelm-Tent-Straße bis zur Einmündung in die B56. Der oder die Autofahrer/in war also offenbar jeden Morgen um 8 Uhr zur Arbeit gefahren und hatte ein Leck im Tank nicht bemerkt. Und schuld war nicht das Murmeltier....