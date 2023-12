Flüchtlinge in Swisttal Wo bei Buschhoven künftig Geflüchtete untergebracht werden

Über Monate wurde gerungen und leidenschaftlich diskutiert: Wo kann in Buschhoven eine Containerwohnanlage für Geflüchtete errichtet werden?. Die Gemeinde Swisttal hatte dafür zwei Grundstücke im Auge: eins in Verlängerung des Birkenwegs am südlichen Ortsrand und eins jenseits der B 56, die sogenannte Zirkuswiese.