Clubheim Buschhoven : Die Fußballer bekommen Container zum Duschen und Umziehen

Swisttal-Buschhoven Auch gut eineinhalb Jahre nach der Flut können sich die Fußballer des SV Hertha Buschhoven und des SV Swisttal in ihrem Clubheim noch nicht umziehen und duschen. Jetzt soll eine Zwischenlösung her.

Auf der Sportanlage in Buschhoven spielen und trainieren die Fußballer des SV Buschhoven und des SV Swisttal. Umziehen und duschen können sie sich allerdings auch gut eineinhalb Jahre nach der Flut immer noch nicht. Die Anlage liegt am Ortsrand von Buschhoven in einer leichten Mulde. Deshalb sammelte sich dort das Wasser, das aus Richtung Flerzheim kam, und drang in das gerade fertiggestellte Clubheim ein. „Etwa einen halben Meter standen die Räume unter Wasser“, berichtet Hertha-Vorsitzender Werner Neffgen.