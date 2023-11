Wanderwege bei Buschhoven Zwischen Hundsmaar und Steenruusch

Der Autor wiederum ließ sich vor 50 Jahren vom damaligen Förster Heinz Hövelmann zur Forschung nach alten Flur- und Wegenamen inspirieren, woran er bei der Vorstellung des zweiten Abschnitts der Beschilderung an der Ecke Jagdweg/Steenruusch erinnerte. Förster Daniel Braun hatte die robusten Eichenpfosten zur Verfügung gestellt. Ein Freund des HVV stellte die Schilder her, will aber namentlich nicht genannt werden. Die Installation der Pfosten übernahm der 17-jährige Luk Willers, Enkel von Benno Willers.