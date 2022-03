Calisthenics-Allround-Station : Swisttal eröffnet Fitness-Outdoor-Parcours

In Swisttal gibt es jetzt einen Fitness-Outdoor-Parcours. Foto: Axel Vogel

Alles eine Sache der Übung: Was der junge Auszubildende Henry Möhring an dem Gerät der neuen Calisthenics-Allround-Station zeigte, konnte Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner unter Anleitung und einigem Üben in etwas niedrigerer Stufe gleich nachmachen. Der Anlass: die Eröffnung des Fitness-Outdoor-Parcours (FOP) auf dem Gelände der Gemeinschaftssportanlage Buschhoven-Morenhoven.