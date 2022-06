Chorkonzert in Buschhoven : Lange Proben für den perfekten Gesamtklang

Swisttal Vor zwei Jahren führte der Chor der Versöhnungskirche den ersten Teil des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Nun haben sich die Sänger für ihr erstes großes Konzert nach der Coronapause den zweiten Teil vorgenommen. Das Werk ist eine Herausforderung.

Töne und Takte sitzen bereits perfekt. Trotzdem wird das Zusammenspiel der einzelnen Stimmlagen weiter geübt. Chorleiterin Sung Ae Park-Kahle dirigiert dazu die Sänger des evangelischen Versöhnungskirchenchores Buschhoven mit Feingefühl und Humor durch den zweiten Teil des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier wird noch der Gesamtklang von Sopran, Tenor, Alt und Bass durch Wiederholungen verbessert, dort die Dynamik einstudiert. Denn am Freitag, 10. Juni, 19.30 Uhr, findet nach zweijähriger Coronapause die erste große Aufführung des Kirchenchores in der St. Katharina Kirche in Buschhoven statt.

Jede Stimmlage probte zuerst einzeln

Damit dann wirklich alles perfekt sitzt, laufen seit Januar intensive Proben. Einmal in der Woche treffen sich alle 45 Sänger aus Swisttal, Rheinbach, Meckenheim und Bonn im Diedrich-Bonhoeffer-Haus in Odendorf. In Einzelproben für jede Stimmlage lernten sie schon im Vorfeld Tonhöhen und Tempo. „Denn es ist ein musikalisch sehr herausforderndes Werk, das man nicht einfach vom Blatt absingen kann“, erklärt Tenor Roland Ißler. Nachdem der erste Teil des Oratoriums bereits 2019 aufgeführt worden war, wollten die Sänger nun auch den letzten Teil unbedingt präsentieren - quasi als Abschluss des Gesamtwerks. Erzählt wird die Lebensgeschichte des Heiligen, der zunächst Christenverfolger ist (Teil 1), sich dann aber vom „Saulus zum Paulus“ wandelt und für seinen Glauben stirbt (Teil 2). Die Dramatik spiegelt sich in der Musik wider. Mendelssohn-Bartholdy greift in seinem 1836 uraufgeführten Werk auf die Bach´sche Tradition der ausgedehnten Passionen zurück, in denen Arien, Rezitative und Choräle verbunden sind.