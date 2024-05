Brahms' Requiem in Buschhoven Chor der Versöhnungskirche stellt sich einer Herausforderung

Zur gründlichen Vorbereitung nahmen sie die Beteiligten einen ganzen Probentag im evangelischen Gemeindehaus in Odendorf, zur Generalprobe am Freitag auch mit den Solisten. Das gut 60-minütige Werk wird am Samstag, 25. Mai, ab 19.30 Uhr in der Kirche Sankt Katharina, Toniusplatz 5 in Buschhoven, aufgeführt. Der Eintritt ist frei, aber der Chor freut sich über Spenden, um die Ausgaben für die Solisten decken zu können.