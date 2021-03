Landwirt im Interview : Christoph Stippler erläutert die verschiedenen Arten der Hühnerhaltung

Zur Person

Christoph Stippler (57) bewirtschaftet gemeinsam mit Ehefrau Christina in der Nachfolge seiner Eltern den Wolfshof in Dünstekoven. Die vier Kinder zwischen 13 und 23 Jahren unterstützen „so wie sie Zeit haben“, sagt er. Der Vollerwerbslandwirt baut eigene Kartoffeln an, die im Hofladen ebenso direkt vermarktet werden wie Eier der eigenen Hühner. Während er 1500 bis 1800 Hühner in Bodenhaltung im Stall hält, hat Stippler auch einen Versuch mit rund 40 Hennen in Wiesenhaltung gestartet.