Ersatz für die Swistbachschule : 2022 startet die Schule im Container

Swisttal Die Anlage für die Heimerzheimer Grundschüler ist inzwischen fast fertig. Dafür musste einiges bewegt werden

Die Gänge sind gerade, hell und leer, ebenso die zweckmäßigen Klassenzimmer. Helle Farben und vom ersten Stock aus ein weiter Blick über Heimerzheim bestimmten die Optik in der neuen Containeranlage neben der Gesamtschule. Noch ist alles etwas nüchtern, aber vor allem nutzbar. Damit dürfte dem Schulstart in diesem Gebäude nach den Weihnachtsferien nichts im Wege stehen – und alle Grundschüler dürften endlich wieder an einem Ort ihre eigenen Klassenräume haben. Die stellvertretende Schulleiterin der Grundschule, Angela Peters, hofft dann auf „ruhiges Fahrwasser“, wie sie bei einem Besichtigungstermin in der neuen Containerschule sagte. Seit der Flutkatastrophe in Juli war die Situation ihrer Schüler ständig im Wandel. Wie berichtet, hatte das Wasser in den Gebäuden der Swistbachschule an der Bachstraße das Erdgeschoss überflutet. Zum Start s ins Schuljahr hatten sich Grundschüler und Gesamtschüler das Gesamtschulgebäude geteilt – in einem Wechselmodell, bei dem vor allem für die älteren Schüler viel Unterricht ausfallen musste. Die Containeranlage als Ersatz sollte in den Herbstferien bezugsfertig werden. Doch dann mussten am geplanten Standort umfangreichere Bodenarbeiten vorgenommen werden, und auch für den Innenausbau einiger Container war mehr Zeit nötig als zuerst erwartet.