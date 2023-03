Interimsbau beschlossen : Die Containeranlage für die Odendorfer Grundschule wird deutlich teurer

Swisttal-Odendorf Beim Interimsbau für die Odendorfer Grundschüler geht es weiter. Allerdings hatte der zuständige Ausschuss der Gemeinde Swisttal einige Fragen - unter anderem zur Kostensteigerung.

In Odendorf ist, wie berichtet, ein Neubau für die Grundschule geplant, in dem auch der Dorfsaal untergebracht werden soll. Für die Bauzeit müssen die Schüler umziehen in eine Containeranlage. Vorgesehener Standort ist eine Fläche in der Verlängerung der Straße „In der Freiheit“ oberhalb des Sportplatzes. In der Ausschusssitzung hat Christoph Rütter vom Architekturbüro Koenigs-Rütter aus Bonn die aktuellen Pläne dazu noch einmal vorgestellt. Es wird demnach eine zweigeschossige Anlage mit ausreichend Klassenräumen, Räumen für den offenen Ganztag und die Verwaltung sowie Differenzierungsräumen. Ein „Kaltdach“ soll verhindern, dass sich das Gebäude im Sommer übermäßig aufheizt. Das Gelände wird vollständig umzäunt.