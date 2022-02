Corona-Tests in Swisttal : Apotheke darf wieder in der Grundschule Buschhoven testen

In der Grundschule in Buschhoven dürfen wieder Corona-Tests durchgeführt werden. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal-Buschhoven Von „Wettbewerbsverzerrung“ ist nicht mehr die Rede: Die Swisttaler Antonius-Apotheke darf in der Grundschule Buschhoven wieder Corona-Tests durchführen.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises hat dem Buschhovener Apotheker Frank Tschauder in dieser Woche mitgeteilt, dass er nun doch wieder nach positiven Pool-Tests individuelle Corona-Tests an Kindern in der Buschhovener Grundschule vornehmen kann.

Vor einer Woche noch war dies von der Schulaufsicht bei der Bezirksregierung in Köln verboten worden, was zu großem Unmut bei Eltern und Lehrern geführt hatte. Die damalige Begründung lautete „Wettbewerbsverzerrung“. Was nicht nur der Apotheker Tschauder nicht verstehen konnte: Er befindet sich in Buschhoven nämlich nicht im Wettbewerb mit anderen Apotheken, seine ist die einzige im Ort.