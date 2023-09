Mehrtägiges Programm in Swisttal Das erwartet Besucher bei den Morenhovener Kabarett-Tagen

Manchmal allerdings, findet Schmickler, ist es auch mal an der Zeit, bloßen Quatsch zu machen – nur so, aus Jux und Tollerei: So trat er lange Zeit gemeinsam mit Jürgen Becker in der Rolle der kölschen Zwillinge „Spitz & Spitz“ auf: stilecht mit Minipli und Trainingsanzug aus rotem Satin. Um ein weiteres geflügeltes Wort in die Welt zu setzen: „Dat is für misch persönlisch uninteressant.“ Von November 2007 bis Oktober 2010 spielte er mit Uwe Lyko das Ehepaar Loki und Helmut Schmidt alias „Loki & Smoky“ und hatte keine Scheu, im dunklen Kostüm und mit schwarzer Kurzhaarperücke als Stichwortgeberin für den von Lyko so glänzend wie respektvoll parodierten Elder Statesman zu fungieren. Als die Rubrik aufgrund des Todes von Loki Schmidt eingestellt wurde, gruben die Kollegen in der Historie und schlüpften als „Überschätzte Paare der Weltgeschichte“ in diverse Rollen – von den Geissens bis zu Angela Merkel und Joachim Sauer.