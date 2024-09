Massive Kostensteigerung möglich Das kosten die neuen Schulen die Swisttaler Steuerzahler

Auch einige Tage nach dem einstimmigen Beschluss des Swisttaler Gemeinderats, auf dem Gelände der Gesamtschule in Heimerzheim sowohl die Gesamt- als auch die Grundschule neu zu bauen, strahlt Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner noch. Nach „großem Aufwand“ ist sie froh, dass diese Einstimmigkeit des Rates „aus Überzeugung“ hergestellt werden konnte. Die Einstimmigkeit rührte wohl auch daher, dass sich mit Stefan Lütke ein CDU-Ratsherr der Abstimmung im Rat verweigerte, indem er den Saal verließ. Lütke, auch Vorsitzender des Swisttaler Gewerbevereins, gilt als Kritiker des Neubauprojekts, weil er dadurch zu hohe Grund- und Gewerbesteuern befürchtet. Vom GA befragt, warum er sich der Abstimmung verweigert habe, er habe ja auch mit Nein stimmen können, sagte er nur: „Kein Kommentar.“ Auch der Bürgermeisterin ist klar, dass die Neubauten zu höheren Grundsteuern in Swisttal führen werden. Alleine zur Bewältigung des Schulprojekts könnte der Hebesatz für die Grundsteuer B nach derzeitigen Berechnungen und Einschätzungen der Gemeinde bis 2028 bei 1076 Punkten liegen, in 2029 bei 1062 Punkten, und bis 2035 könnte der Hebesatz zwischen 1174 und 1204 Punkten liegen. Derzeit beträgt er 750 Punkte. Mit Kalkbrenner sprach Hans-Peter Fuß.