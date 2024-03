Einsatz für die Demokratie Das müssen Wahlhelfer bei der Europawahl machen

Als Helfer in den Wahllokalen einer Kommune darf jeder mitmachen, der bei der jeweiligen Wahl wahlberechtigt ist. Im Falle der Europawahl sind das alle EU-Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren, die in der betreffenden Kommune leben. Wie viele Personen gebraucht werden, hängt von der Anzahl der Wahlbezirke und damit der Zahl der Wahllokale ab. Swisttal benötigt beispielsweise für die Europawahl je sechs Helfer in 13 Wahlbezirken, dazu kommen noch einmal je sechs Helfer für jedes der fünf Briefwahllokale. Je ein Wahlvorsteher, ein Stellvertreter und vier Beisitzer, unter denen ein Schriftführer mit einem Stellvertreter ausgewählt werden, bilden für das Wahllokal den Wahlvorstand. Eine Mitgliedschaft in einer Partei ist kein Hinderungsgrund. Nur Kandidaten für die jeweilige Wahl würde man nicht heranziehen, so Dauer. Dafür sind in Swisttal die Mitarbeitenden der Verwaltung an diesem Tag im Einsatz, sie übernehmen die Aufgaben der Schriftführer. Außerdem haben Dauer und Mertens ein paar Ersatzkandidaten in der Hinterhand, falls kurzfristig ein Ehrenamtler ausfällt.