Wiederaufbau und Sanierungen Das plant die Gemeinde Swisttal bei ihren Feuerwehrhäusern

■ Morenhoven: Aufgrund des ursprünglich beauftragten Architekturbüros kam es zu Verzögerungen im gesamten Bauablauf. Dies betraf einerseits die Bauleitung, andererseits wurden Arbeiten in Teilbereichen nicht vollständig oder nicht in ausreichender Qualität ausgeführt. Das Vertragsverhältnis wurde zwischenzeitlich aufgelöst. Die Arbeiten in der angebauten Fahrzeughalle (Neubau) sind bis auf Restarbeiten nach Mängelbeseitigung abgeschlossen. Eine falsch eingebaute Brandschutztür wurde in der Zwischenzeit durch eine qualitätskonforme T-30-RS-Tür ersetzt. Ebenfalls sind entsprechende Brandschutztüren im Übergang zum Bestandsbau eingesetzt. Die in der Fahrzeughalle eingebaute Fußbodenheizung wurde an die bestehende und funktionsfähige Gas-Heizungsanlage des Feuerwehrgerätehauses angeschlossen. Ebenfalls wurde eine notwendige Abgas-Absauganlage in die Fahrzeughalle eingebaut.