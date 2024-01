Arbeit in der Kälte Wer draußen sein muss, setzt auf Zwiebelprinzip und eine Tasse Tee

Kalt ist gar kein Ausdruck. Es ist saukalt am Donnerstagmorgen gegen halb acht. Um diese Uhrzeit beginnen die Männer vom Bauhof der Gemeinde Swisttal ihren Dienst. Einer von ihnen ist Christoph Schmitt. Er ist als Baumkontrolleur auch für die Entfernung von instabilen Bäumen zuständig. An diesem Morgen arbeitet er mit seinen Kollegen Florian „Joe“ Wirtz und Wolfgang Wollenweber auf einem Feldweg am alten Buschhovener Sportplatz.