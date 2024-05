Hochwasserlage in der Voreifel und im Vorgebirge In der Steinbachtalsperre ist wieder Wasser – durch den Dauerregen

Swisttal · Der nasse Start in den Mai lässt die Bäche der Region erneut anschwellen. In Bornheim und Swisttal musste die Feuerwehr zu Starkregen-Einsätzen ausrücken. So ist die Lage an Swist, Orbach und Steinbachtalsperre.

08.05.2024 , 11:16 Uhr

Am Morgen des 7. Mai hat sich etwas Wasser an der Steinbachtalsperre angestaut. Bis zur Dammscharte ist aber noch reichlich Platz. Foto: Juliane Hornstein





Von Juliane Hornstein und Jan-Oliver Nickel