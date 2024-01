„Jecke jäjen räächs“ Demo gegen Rassismus in Swisttal

Unter dem Motto „Jecke jäjen räächs – Swisttal so bunt wie der Karneval!“ will ein gesellschaftliches Bündnis in Swisttal ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 3. Februar, ab 13 Uhr auf dem Gottfried-Velten-Platz in Heimerzheim statt.