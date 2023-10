Unterbringung von Geflüchteten 120 Morenhovener demonstrieren gegen Unterkunft an der Busschleife

„Wir sind nicht dagegen, das neue Flüchtlinge in Swisttal untergebracht werden sollen. Aber wir sind gegen den Standort hier in der Buswendeschleife in Morenhoven.“ So brachte Otto Clemens die Stimmung der rund 120 Teilnehmer auf den Punkt, die am Sonntag an eben diesem geplanten Standort demonstrierten. Wie berichtet, hatte der Swisttaler Gemeinderat Ende September in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, auf welchen Flächen Unterkünfte für Geflüchtete errichtet werden sollen. Im Fokus steht dabei eine neu erworbene Containeranlage mit Platz für 150 Personen, die auf verschiedene Standorte verteilt werden soll. Geplant ist unter anderem, Module für 75 Personen im hinteren Teil der Buswendeschleife in Morenhoven aufzustellen. Dagegen machten Otto Clemens und die übrigen Organisatoren der Demonstration am Sonntag mobil. Außerdem sei nach einem Bürgerantrag laut Clemens jetzt eine Petition an die Verwaltung in Arbeit: „450 Unterschriften haben wir bereits zusammen.“