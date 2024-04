Kommunalpolitik in Swisttal Wählergemeinschaft droht das Aus

In der politischen Landschaft Swisttals könnte es absehbar eine einschneidende Veränderung geben: Der Unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Swisttal“ (BfS) droht die Auflösung. Denn bei der Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen fand sich kein neuer Vorstand, wie die BfS mitteilen. Die bisherigen Vorstandsmitglieder standen nach rund zehn Jahren aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl. Sollte sich auch in den kommenden zwölf Monaten kein neuer Vorstand finden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung, stehe 2025 die Auflösung der BfS an – zwölf Jahre nach der Gründung.