Kaum noch Blätter Der Flut-Gedenkbaum in Odendorf bietet einen traurigen Anblick

Seit letztem Jahr stehen in Swisttal zehn Bäume an zehn Orten. Als Orte des Gedenkens wurden sie im Nachgang der Flut aufgestellt, um den Bürgern, die so viel verloren haben, eine würdevolle Form der Erinnerung zu ermöglichen. Für dieses Projekt hatten die Rotary Clubs Bonn Süd – Bad Godesberg und Bornheim im Rahmen der Rotary Help – Hochwasserhilfe 4000 Euro gespendet.