Der Wald als Retentionsraum Der Kottenforst soll Regenwasser zurückhalten

Wie kann man künftig verhindern, dass nach starkem Regen Wasser aus dem Wald in die angrenzenden Orte fließt? So strömte Wasser aus dem Kottenforst nicht nur während der Flut im Juli 2021 in Richtung Heimerzheim und Buschhoven sowie in die Dörfer der Gemeinde Alfter am Hang des Vorgebirges. Auch in der Zeit danach bahnte sich das Wasser nach heftigem Regen seinen Weg aus dem Wald über die Felder in Richtung Wohngebiete, denn der Boden im Kottenforst ist durch zu viel Regen „gesättigt“. Wasser versickert nicht mehr und bildet jede Menge Tümpel. Davon können sich Spaziergänger auch jetzt wieder, nach einem regnerischen Frühjahr, überzeugen.