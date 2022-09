Hilfe für Flutbetroffene : Der Odendorfer Infopoint macht in neuen Räumen weiter

Kai Imsande, Nicole Caspers (hinten) und Choo Berger sind in neuen Räumen untergekommen. Ihre Arbeit als „weltbester Infopoint" setzen sie fort. Foto: Juliane Hornstein

Swisttal-Odendorf Die Flutkatastrophe ist mehr als 14 Monate her. Doch die Betroffenen brauchen weiterhin viel Hilfe. Der Odendorfer Infopoint setzt daher seine Arbeit fort - in einer neuen Unterkunft.

Der Eingang zum neuen Domizil des Odendorfer Infopoints ist noch etwas schwierig zu finden. Nicht durch die Verkaufsräume des „Café von Sturm“, sondern daneben, durch den Hof und hinten herum. Und im Inneren ist der erste Eindruck noch der einer Baustelle. Material steht herum, Möbel müssen noch an ihren Platz geschoben werden. Wer die Einrichtung an ihrem alten Standort in den Containern am Odendorfer Zehnthof besucht hat, wird rund um die großen Schreibtische jedoch vieles wiederkennen: Laptops zwischen Unterlagen, kleineres Bau- und Arbeitsmaterial, Geschenke an den „weltbesten Infopoint“, die Kaffeemaschine und natürlich die bekannten Gesichter. Denn das Team des Infopoints, an dem seit der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr Hilfe für Betroffene organisiert und koordiniert wird, arbeitet weiter. Neu ist nur der Standort an der Essiger Straße, neben dem Café und gegenüber des Edeka-Marktes.

Hauptamtliche Helfer kümmern sich um Betroffene

Es sei ein lang geplanter Umzug gewesen, erklärt dazu Fluthelferin Nicole Caspers. Bereits zum Jahreswechsel hätten die Gespräche begonnen. Jörg Freyer, Inhaber des Cafés, hatte dem Infopoint die Räume angeboten, in denen er bisher Kaffee und Kuchen servierte. Im Betrieb bleibt nur die Verkaufstheke (der GA berichtete). Zum ersten September war dann der Tag gekommen, von den geliehenen Containern neben dem Odendorfer Zehnthaus Abschied zu nehmen.

Dass die Arbeit in einem festen Gebäude fortgesetzt wird, zeigt auch eine Zukunftsperspektive: Aus den spontan versammelten Ehrenamtlichen ist eine Organisation entstanden. Unterdessen ist der Bürgerverein Odendorf Betreiber des Infopoints, über die Aktion „Deutschland hilft“ ist die Finanzierung erst einmal bis Ende 2023 sichergestellt. Kai Imsande, Choo Berger und Nicole Caspers sind als hauptamtliche Helfer angestellt. Dazu kommt Sascha Floss, der sich ebenfalls hauptamtlich um die anfallende Buchhaltung kümmert.

Schnittstelle zu anderen Hilfsorganisationen

Zu tun haben sie auch mehr als 14 Monate nach der Katastrophe noch genug. „Solange sie nicht fertig sind, wird es Leute geben, die Probleme haben und Fragen haben“, fasst es Caspers zusammen. Das Angebot am Infopoint begann damit, Hilfsangebote und –gesuche zusammenzubringen. „Wir sind immer die Schnittstelle zu anderen Hilfsorganisationen nach der Flut gewesen“, so Caspers. Was sich darin zeigt, dass Mitarbeiter anderer Gruppierungen und Institutionen im Infopoint ein- und ausgehen, nachfragen, Absprachen treffen.

Und weiterhin kommen jeden Tag Betroffene. Manche haben sehr genaue Fragen, andere möchten erst einmal einen Kaffee trinken, etwas reden. Oft zeige sich im Gespräch dann, wo die Probleme liegen, erklärt Caspers. Und daher habe man immer ein offenes Ohr. „Wiederaufbau von Häusern und Menschen“ ist das Stichwort, das dazu immer wieder fällt.

Außerdem gibt es am Infopoint etliche praktische Hilfen, bis hin zum Werkzeugverleih. Tapeziertisch, Stichsäge, Gerüste oder auch ein Transporter für größere Baustoffeinkäufe: Nach Voranmeldung bekommen Betroffene das hier kostenlos. „Es ist ja nicht nur der Abriss, sondern auch der Wiederaufbau“, erklärt dazu Caspers. Die Helfer schauen, ob Kostenvoranschläge realistisch sind, vermitteln Spenden oder Menschen, die mit anpacken.

Helfer warten selbst noch auf Handwerker

Wobei ein wenig Aufbau auch in den rund 120 Quadratmetern der neuen Infopoint-Stelle noch anzustehen scheint. „Wir warten auf Handwerker“, erklärt Choo Berger dazu. Da gehe es ihnen nicht besser als den Flutbetroffenen. Nur der Fußboden solle bleiben, wie er aktuell ist: nackter Estrich mit ein paar Resten von Teppichkleber. Nach der Zeit auf dem Platz, im Zelt und im Container hätte sich ein rundum neues Büro nicht passend angefühlt, beschreibt es Caspers. Und Berger fände es komisch, dafür Ressourcen zu verwenden: „Der Fußboden funktioniert ja.“

Wichtiger sei, dass nun zwei Räume zur Verfügung stehen. So können die Helfer bei Gesprächen mit Betroffenen mehr Privatsphäre anbieten. Die Fragen, um die es dabei geht, hätten sich in der Art verändert. „Die Leute haben mehr Ahnung“, stellte Caspers in den vergangenen Monaten fest. Die Betroffenen fragen nicht mehr einfach nur nach Handwerkern, sondern suchen Fachleute für sehr spezifische Aufgaben. Hoch im Kurs stehen derzeit Schreiner, die vorhandene Holzelemente wie Türen oder Möbel aufarbeiten können.

Guter Draht zu Kreis und Land

Bei allen Fragen rund um die Wiederaufbauhilfen sind die Aktiven am Infopoint unterdessen ebenfalls fit. Wenn es mit einem Antrag nicht weitergeht, wissen sie meist schnell, wo es hakt. „Das sind oft einfach Kommunikationsprobleme“, so Caspers Erfahrung. Außerdem haben sie einen guten Draht zum Wiederaufbaustab des Rhein-Sieg-Kreises und sogar zu den zuständigen Ministerien im Land. In Einzelfällen konnten sie so auch schon weiterhelfen.

Und wenn dann irgendwann alle Anträge bewilligt, alle Häuser wiederaufgebaut sind? Es sei doch eigentlich gut, wenn sie irgendwann nicht mehr gebraucht würden, schaut Caspers in die Zukunft. Der Bürgerverein bleibe ja erhalten. Und auch die Gemeinschaft rund um den Infopoint im Dorf und zu anderen betroffenen Orten. „Nach der Flut ist etwas ganz Besonderes gewachsen.“ Das hat hoffentlich Bestand, irgendwann in der fernen Zukunft.

Zuversicht Ein Hashtag für die Flutregion Unter #Zuversicht in den sozialen Medien oder einfach dem Stichwort „Zuversicht“ posten die Helfer um Kai Imsande schon seit der Flutkatastrophe die Informationen rund um Hilfsangebote. Sie richten sich wie der von ihnen eingerichtete Infopoint Odendorf an alle Betroffenen der Ereignisse vom 14. und 15. Juli 2021. „Du schaffst das. Und wenn Du es gerade nicht glauben kannst, glauben wir es für Dich. Es braucht nur etwas Zuversicht“, versichern sie beispielsweise alle auf einem Flyer mit dem Leistungsangebot des Infopoints. Die Arbeit und praktische Hilfe hier brachte der Einrichtung den Zusatz „weltbester“ Infopoint ein. An den Containern auf dem Zehnthof verkündete das auch ein großes, geschenktes Banner. kyr

In der nahen Zukunft bekommt der Infopoint erst einmal Hinweisschilder. Damit die Betroffenen in Swisttal, Rheinbach und allen anderen Orten wissen, wo sie ihre Ansprechpartner finden.