Zugunsten der Fluthilfe : „Die Ärzte“ spenden eine signierte Gitarre für Odendorf

Swisttal-Odendorf Um Spenden für Flutbetroffene zu sammeln, sind in Swisttal schon einige Erinnerungsstücke bekannter Persönlichkeiten versteigert worden. Nun bekamen die Fluthelfer eine zerbrochene Gitarre, die gerade wegen ihrer Schäden ein begehrtes Sammlerstück sein könnte.

Die drei Musiker gehen sicherheitshalber in Deckung, während eindrücklich demonstriert wird: Worte haben Kraft. Aber es sei verraten, dass alles gut ausging beim Dreh. Nur die Gitarre, die ist hin – und nun in Odendorf gelandet. Versehen mit den Autogrammen der „Ärzte“ und Darstellerin Charly Klauser, wird das gute Stück demnächst zugunsten der Fluthilfe verlost.

Schon im vergangenen Herbst hatten unterschiedliche Akteure in Rheinbach und Swisttal ihre Kontakte spielen lassen, um diverse Souvenirs von Prominenten zu bekommen. Immer mit dem Ziel, die Stücke meistbietend zu versteigern und das Geld zu spenden. Erik Heneka aus Rheinbach bekam auf diesem Weg beispielsweise ein Brautkleid aus der Serie „Mord mit Aussicht“. Und der Odendorfer Sven Kraatz gelangte über diverse Musiker-Kontakte an das Management der „Ärzte“. „Ich hatte nur an ein signiertes Album gedacht“, sagt er.