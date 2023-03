Ortskern Buschhoven Die Edeka-Ruine wird verschwinden

Vor diesem Hintergrund hat die CDU-Fraktion den Antrag gestellt zu prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, um eine sinnvolle und angemessene Bebauung in dieser exponierten Ortskernlage zu erreichen. Dazu soll die am 6. Januar 2023 in Kraft getretene Baulandmobilisierungsverordnung NRW herangezogen werden. Danach könne aus städtebaulichen Gründen der Gemeinde Swisttal ein Vorkaufsrecht zustehen.