Gesamtschule Swisttal : „Ein Vorbild für Schüler“

Swisttal Der Widerstandskämpfer Georg von Boeselager ist auch heute noch ein Vorbild für junge Menschen. Das sagt die frühere Heimerzheimer Schulleiterin und Historikerin Roswitha Weber.

Die zuvor an diesem Ort bestehende Hauptschule war im Rahmen eines Festaktes am 8. Mai 1993 nach Georg von Boeselager benannt worden. Für diese Namensgebung setzte sich die damalige Schulleiterin Roswitha Weber ein. Im Gepräch mit dem GA erläutert die heute 77-jährige Pädagogin und Historikerin, warum sie dies tat.

„Wir haben damals im Kollegium durchaus kontrovers diskutiert“, berichtet Weber. Er sei einerseits als Offizier Teil des Systems gewesen, konservativ und militärisch geprägt. „Gleichzeitig machte ihn eine tiefe Religiosität aus. Das muss ihn in tiefe Konflikte gestürzt haben. Er diente einem unmenschlichen System, sah seine Fehler und Fehlhaltungen ein und entschloss sich zum Widerstand, den eigenen Tod einkalkulierend. Er muss lange mit sich gerungen haben, um sich vom Eid auf Hitler zu befreien.“

Einen solch „innerlich zerrissenen Menschen“, verwurzelt in Heimerzheim, habe man „als Filterfigur für menschliches Versagen, für dessen Reflektion und für den Entschluss zum Handeln in einer Diktatur“ betrachtet. Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten, dies habe man in der Schule „als Vorbild für unsere Schülerinnen und Schüler“ als wichtig erachtet.