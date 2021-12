Weihnachtsfeier nach der Flut : Die evangelische Kirche in Heimerzheim steht an Heiligabend allen offen

Claudia Müller-Bück, Elke Feuser-Kohler, Gerd Veit, Rilana Schier und Gerhard Endruschat (von links) laden zu Feier an Heiligabend ein. Foto: Stephan Faber

Swisttal-Heimerzheim Nach der Flut ist für viele Weihnachten anders als sonst. In der evangelischen Kirche Heimerzheim gibt es daher an Heiligabend ein besonders Angebot.



Die Idee kam Pfarrerin Claudia Müller-Bück im Kurzurlaub. „Ich hatte eine kleine Auszeit nach der Flut. Da habe ich für mich sortiert: Was kommt jetzt noch dieses Jahr, welche Feste stehen noch an.“ Dabei sei die Frage aufgekommen: Wie feiern eigentlich die Swisttaler Weihnachten dieses Jahr? „Ich habe die Kirche hier während der Flut so erlebt, dass wir sie für jeden öffnen konnten, der gerade Raum brauchte. Das wäre doch schön, wenn das an Heiligabend so weitergehen kann“, überlegte sich die Pfarrerin. Und entschied, die Kirche Maria Magdalena in Heimerzheim an Heiligabend für ein gemeinsames Weihnachtsfest zu öffnen.

Nach einigen Telefonaten und Mails war schnell ein Vorbereitungsteam gebildet. Neben Müller-Bück gehören dem die Trauma-Pädagogin Elke Feuser-Kohler von der Diakonie Bonn, die Küsterin Rilana Schier, Pfarrer im Ruhestand Gerd Veit und Gerhard Endruschat vom Seniorenbüro Swisttal an. Letztere hatten bereits vor ein paar Jahren am Nachmittag des 24. Dezember ein ähnliches Angebot für alleinstehende Seniorinnen und Senioren auf die Beine gestellt. „Diesmal richten wir einen Fahrdienst für die älteren Menschen ein, damit sie ohne Probleme die Feier genießen können“, so Endruschat.

Nach der Flut soll eine klassische Feier halt geben

Inhaltlich wird die Feier sehr klassisch sein, denn Elke Feuser-Kohler hat aus den vielen Gesprächen mit Betroffenen erfahren, woran es gerade fehl: Weihnachten ist sehr traditionell, und wird auch in den Familien so gefeiert. In einer Zeit, wo alles im Umbruch ist, mit Corona, mit der Flut, geben uns genau diese Punkte Halt und Sicherheit. So locker wie wir das jetzt auch planen, wird trotzdem ein traditioneller Rahmen erwartet. Aber dann sollen die Gäste ins Gespräch kommen, denn es gibt viel Bedarf, sich auszutauschen.“

Und so wird es die Weihnachtsgeschichte und einige Weihnachtslieder geben. Außerdem verriet Müller-Bück: „Es wird ein köstliches Weihnachtsmenü vom Hotel Weidenbrück geben, mit Braten, Rotkohl und Klößen. Dazu Vorspeisen, Nachtisch und vegetarische Alternativen aus der evangelischen Jugendbildungstätte in Merzbach und Flutwein von der Ahr“.

Auf der Feier gilt 2G+

Bisher haben sich 30 Personen angemeldet. „Wir haben es ausgehangen, aber auch Menschen direkt angesprochen, wo wir wussten, dass keine schöne Feier zu Hause möglich ist“, so Müller-Bück. Auch wenn jemand an dem Abend noch spontan komme, werde er nicht weggeschickt. „Wichtig ist nur, dass die 2G+-Regel erfüllt werden kann.“

Zum Abschluss betont das Vorbereitungsteam, dass die Feier, unterstützt von der Diakonie Katastrophenhilfe, konfessionell unabhängig sei. So sei man auch herzlich willkommen, wenn man nicht christlich sei. Müller-Bück beschrieb es so: „Die Leute sollen interessiert und neugierig sein.“