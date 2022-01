Die Folgen der Flut in Swisttal : Wann werden Überschwemmungsgebiete definiert?

Swisttal Können alle zerstörten Häuser in Swisttal wiederaufgebaut werden? Das hängt auch davon ab, wo Überschwemmungsgebiete ausgewiesen werden. Das ist aber noch nicht passiert, und die Politik macht Druck.

Mit Nachdruck fordert die Swisttaler Kommunalpolitik die Beschleunigung des Verfahrens zur Berechnung und Festsetzung der Überschwemmungsgebiete in der Gemeinde. Mindestens sollen die Verantwortlichen ein Zeitfenster nennen. Petra Kalkbrenner soll diese Forderung gegenüber der Bezirksregierung Köln und dem Land NRW weiter eindringlich unterstreichen. Darin waren sich die Fraktionen in der Sitzung des Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschusses einig.

Flutopfer warten darauf, Häuser wieder aufzubauen

Dabei waren sich die Fraktionen mit Karl-Heinz Peters (SPD) einig, dass die Bürgermeisterin „alles tut, was machbar ist“, aber die Bezirksregierung ihre Arbeit beschleunigen müsse. Wenn es denn an Personal mangele, so Sozialdemokrat Wolfram Piorr, müsse die Landesregierung in die Pflicht genommen werden, die Bezirksregierung personell zu unterstützen. Auch die Bezirksregierung wisse, dass die Flut die „größte Naturkatastrophe der Nachkriegszeit in der Region“ gewesen sei, betonte der Ausschussvorsitzende Manfred Lütz (CDU).