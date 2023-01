Nach der Hochwasserkatastrophe in Heimerzheim : So steht es um die Gebäude der katholischen Kirchengemeinde nach der Flut

Swisttal-Heimerzheim Durch die Flut wurden vier Gebäude der katholischen Kirchengemeinde Heimerzheim stark beschädigt. Jetzt gibt es einige gute Nachrichten.

Ins Erdgeschoss des früheren Küsterhauses gegenüber der Kirche wird voraussichtlich Mitte bis Ende Februar die Pfarrbücherei einziehen. Sie verfügt über einen barrierefreien Zugang und eine behindertengerechte Toilette. In den vergangenen Monaten konnten bereits viele Bücher, teilweise mit Spendengeldern finanziert, neu angeschafft werden. Die Bücherei war im Pfarrzentrum an der Swist untergebracht und wurde durch die Flut samt ihrer Bestände fast vollständig zerstört. Die Heizung in der Pfarrkirche ist schon im vorigen Frühjahr erneuert worden. Sie wurde höher angebracht und ist nun flutsicherer.

Der Pfarrgemeinderat will das Pfarrzentrum in Heimerzheim erhalten

Daher will der Kirchenvorstand dieses Gebäude nicht mehr als Pfarrzentrum nutzen, sondern es in Erbpacht geben. Auch ein Abriss ist laut Spittel nicht auszuschließen. Stattdessen hat er beim Erzbistum Köln beantragt, das Pfarrzentrum in der Villa neben dem Alten Kloster an der Kölner Straße einzurichten. Dort ist noch der katholische Kindergarten untergebracht. Der Vermögensrat des Erzbistums hat inzwischen die Vorplanungsgenehmigung für den Umbau der Villa zum Pfarrzentrum erteilt.