Nachfolger von Hans Dieter Wirtz : Die Gemeinde Swisttal hat einen neuen Beigeordneten

Swisttal Nachdem der bisherige Beigeordnete Hans Dieter Wirtz zur Stadt Meckenheim gewechselt war, hat der Gemeinderat nun seinen Nachfolger bestimmt. Und dieser bringt jede Menge Erfahrung mit.

Weingartz ist seit dem Jahr 2001 im öffentlichen Dienst tätig. In Rheinbach aufgewachsen, hat er am dortigen Städtischen Gymnasium sein Abitur abgelegt, um danach seine berufliche Laufbahn bei der Landeshauptstadt Wiesbaden zu beginnen. Seine weiteren beruflichen Stationen führten ihn nach einer langjährigen Tätigkeit in den verschiedensten Aufgabenbereichen bei den Rheinischen Versorgungskassen zum Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur in Bonn.