Erinnerung an die Flut Metallplatten symbolisieren Chaos und Zerstörung

Brockerhoff, der viele Freunde in Swisttal hat und sich von ihnen von der Flut berichten ließ, holte sich seine Inspiration auf Mallorca. Dort entdeckte er vor einiger Zeit kleine Metallplatten am Wegesrand, die rechteckige Löcher, ähnlich Fenstern und Türen, aufwiesen. Aus diesen blattartigen Gebilden konstruierte er eine ein mal zwei Meter umfassende Skulptur. Als er dann von der Ausschreibung für ein Flutdenkmal in Swisttal erfuhr, war ihm sofort klar, dass er dieses erste Modell weiterentwickeln würde. So entstand zunächst im Modell ein Konstrukt, das das Chaos, die Unordnung, die Zerstörung durch die Flut symbolisiert. Der Betrachter kann in dem abstrakten Werk etwa ein zerstörtes Haus sehen.