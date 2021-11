Klimaschutz in Swisttal : Der Klimaschutzpreis geht an die Kleiderstube

Der Klimaschutzpreis geht an die Kleiderstube

Klimaschutz in Swisttal

Swisttal Die Kleiderstube Buschhoven wird für ihr nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet. Der zweite Preis geht an den Nabu.

Nur zwei Bewerber gab es in diesem Jahr für den Swisttaler Klimaschutzpreis, den die Gemeinde und Westenergie seit 2015 jedes Jahr gemeinsam ausloben. „Mit Corona und der Flut gab es zwei Hemmnisse für Bewerber. Zum einen reichten sonst Kindergärten und Schulen Projekte ein, zum anderen wurden viele Opfer der Flut“, erläuterte Hermann Schlagheck, der als Koordinator des KlimaPatenNetzwerkes gemeinsam mit Westenergie-Kommunalbetreuerin Lydia Bauer, dem interkommunalen Klimaschutzmanager Tobias Gethke und Anna Lena Müller von der Fachabteilung Gemeindeentwicklung als Juror die beiden Bewerbungen beurteilt hatte.

„Die Flut hat uns vor Augen geführt, dass wir für den Klimaschutz mehr tun und diesen in allem, was wir tun, im Auge behalten müssen, um uns besser für die Zukunft aufzustellen“, betonte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner bei der Preisverleihung im Rathaus. Mit dem Westenergie-Klimaschutzpreis wird ehrenamtliches Engagement gewürdigt, das sich in besonderem Maße für Nachhaltigkeit durch das Sparen von Energie und anderen Ressourcen einsetzt und damit den Natur-und Umweltschutz verbessert.