Mit Drohne und Suchhundestaffel Wie „Mantrailer“ aus Siegburg entlaufene Haustiere finden

Donnerstag, 13. Juli 2023. Gegen 10 Uhr klingelt das Handy der Swisttalerin Marion Meutgens. Am Telefon ist ihr Ehemann, der gerade mit Hündin „Mila“ auf einem Spaziergang ist. „Wenn der von unterwegs anruft, dann weiß ich schon, ist irgendetwas passiert“, wird Meutgens später im Gespräch mit dem GA sagen. Wie sie erfährt, wurde die Hündin in der Nähe eines Feldes durch eine Schreckschussanlage, die eigentlich Vögel abhalten soll, in Panik versetzt. Zunächst mit GPS-Anhänger am Halsband sei die angeleinte Mila ins Feld gerannt. Aber: „Plötzlich zog mein Mann dann die Leine zurück, und der Hund war ohne Halsband und ohne Geschirr.“