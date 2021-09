Erinnerungsprojekt in Heimerzheim : Die Menschen sollen ihre persönlichen Flutgeschichten erzählen

Erinnerungsprojekt in Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim In Heimerzheim entsteht eine Dokumentation über die Flutkatastrophe. In Fotos und den individuellen Erlebnissberichten soll die Erinnerung erhalten bleiben.

Schäden an Fassaden, Fenster, die in leere Räume führen, Menschen, die bei Regen nervös die Bäche im Blick halten: Es wird noch Monate und Jahre brauchen, um die sichtbaren Folgen der dramatischen Flutkatastrophe in alle betroffenen Dörfern zu beseitigen. Ähnlich lang wird es dauern, die psychischen Folgen zu verarbeiten. Vergessen werden soll diese Zeit aber nie.