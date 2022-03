Klimaschutz im Vorgebirge : Die Mobilisierung für den globalen Klimastreik im März ist im vollen Gange

Alle auf die Straße für mehr Klimagerechtigkeit - Mobilisierungsaktion in Swisttal-Buschhoven. Mit dieser Art Spiel wollen Angela Austermann (l) und ihre Mitstreiterin auf die unterschiedlichen Problem aufmerksam machen. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Buschhoven Auftaktveranstaltung in Buschhoven: nur geringe Resonanz



Globaler Klimastreik für mehr Klimagerechtigkeit: unter dem Motto PeopleNotProfit - eine Solidaritätsbekundung für die am meisten von der Klimakrise Betroffenen – werden am 25. März auch in bundesdeutschen Städten Menschen auf die Straße gehen. Die Mobilisierung dafür ist bereits im Gange.

Mit einer Bodenzeitung gegen den Klimawandel

Deswegen präsentiert „Parents for Future“ (P4F) Bornheim/Swisttal/Weilerswist in den Kommunen des Linksrheinischen in den nächsten Wochen immer wieder ihre sogenannte „Klima-Bodenzeitung“, so auch am Wochenende in Buschhoven. Mit roten und blauen Spielzeugklötzchen machten Passanten ihre persönlich getroffenen Maßnahmen und Ziele zum Klimaschutz deutlich. Auf blauem Plastikuntergrund waren grüne Stoffreste sternenförmig angeordnet, Plakate lieferten Argumente, im Hintergrund verdeutlichten Schuhe den CO2-Fußabdruck.

„Die Klimakrise ist jetzt. Die Starkwetterereignisse sind längst bei uns angekommen. Dennoch passiert politisch zu wenig“, erklärte Angela Austermann von P4F das Ziel der Aktion. Auch am Toniusplatz ließen sich einige Passanten in ein Gespräch verwickeln. Wie zum Beispiel Miroslaw Jarocki, der ein rotes Bauklötzchen auf das dafür vorgesehene Plakat legte, „weil ich jetzt schon weniger Fleisch esse – aus ökologischen Gründen und weil es nicht mehr so gut schmeckt“. Interessant fand auch Paulina Seidenzall die Veranstaltung. Sie hatte im Vorfeld noch nie von „Parents for Future“ gehört, machte dennoch mit, denn „die Klimafrage ist wichtig“.

Am 25. März ist globaler Klimastreik

Auch wenn die Resonanz gering war, für die Morenhovenerin Cornelia Hutterer-Siebert und ihre Mitstreiterinnen Nicole Westerholt (Morenhoven) und Angela Austermann (Straßfeld) war der Vormittag dennoch ein Erfolg. “Das Wichtige ist, dass über uns und unsere Veranstaltung gesprochen wird und das passiert“, ist sich Austermann sicher. Sie ist eine von fünf Swisttalern, die sich in der Klimaorganisation engagieren. Mit 35 Mitgliedern stammen die meisten aus Bornheim, 13 sind in Weilerswist aktiv.