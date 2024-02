Schulen in Swisttal Warum weitere Varianten für die Schulen geprüft werden

Im Jahr 2020 hat der Swisttaler Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, auf dem Gelände an der Viehtrift in Heimerzheim zwischen Schützenplatz und der evangelischen Kindertagesstätte eine neue Gesamtschule zu bauen. In das dann frei werdende Gebäude sollte die Heimerzheimer Grundschule einziehen. Das war Beschlusslage bis zur Sitzung des Swisttaler Schulausschusses am Mittwochabend. Seitdem sind insgesamt vier Varianten zur Neuordnung der Schulen in Heimerzheim in der Diskussion.