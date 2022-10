Müllentsorgung in Swisttal-Miel : Happy Hour im Kompostwerk

Müllentsorgung in Swisttal-Miel

Blätter aus dem Garten, Grünschnitt und Strauchwerk dürfen Gartenbesitzer bei der „Happy Hour“ in Miel gegen Kompost und Humus tauschen. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Swisttal-Miel Happy Hour: Wer donnerstags Grünschnitt in Swisttal-Miel abliefert, bekommt einen etwas anderen Cocktail.

Cocktails schlürfen auf der Müllkippe? Nicht ganz, auch wenn die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) jetzt zur „Happy Hour“ am Kompostwerk in Swisttal-Miel einlädt. Das Unternehmen möchte es Gartenbesitzern auf eine andere Weise „schmackhaft machen“ vorbeizuschauen.

Weniger Wartezeit an der Grünschnitt-Theke

Vielmehr geht es der RSAG darum, die Anlieferung am Werk zu entzerren: „Häufig ist gerade freitags und samstags sehr viel los auf der Anlage. Die Happy Hour ist der Versuch, es den Kunden schmackhaft zu machen, unter der Woche zu kommen.“ Die Idee stamme aus der Mitarbeiterschaft des Unternehmens. Donnerstagnachmittags kämen in der Regel weniger Kunden zum Werk nach Miel, Lützermiel 1 (an der B 56), und dann gebe es meist auch kürzere Wartezeiten.