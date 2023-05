Haushalt Swisttal Vorerst keine höheren Steuern in Swisttal

Nur CDU-Ratsherr Stefan Lütke enthielt sich der Stimme. Zuvor musste er Kritik von Stephan Faber (Grüne) und auch vom eigenen Fraktionsvorsitzenden Hanns Christian Wagner einstecken. Und das deshalb, weil Lütke in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Swisttaler Gewerbevereins Kritik an einer möglichen Erhöhung der Gewerbesteuer geübt hatte. Und dies, so der Vorwurf, nachdem der Haupt- und Finanzausschuss am 27. April mit Lütkes Stimme einstimmig beschlossen hatte, die Gewerbesteuer in den nächsten beiden Jahren nicht zu erhöhen.