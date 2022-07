7. Swisttaler Lesetage : Geschichten von Straßfelder Rennfahrern und römischen Ingenieuren

Die Autoren und Vorleser der Swisttaler Lesetage: Das Programm an verschiedenen Orten beginnt nach den Sommerferien. Foto: Gemeinde Swisttal

Swisttal Das Konzept „von Bürgern für Bürgern“ hat sich bei den Swisttaler Lesetagen bewährt. Sie gehen in die siebte Runde und locken erneut mit unterschiedlichen Lesungen an besondere Orte.

Eröffnet werden die Swisttaler Lesetage am Freitag, 16. September, um 19 Uhr in der Krea Morenhoven mit der Lesung von Professor Klaus Grewe aus seinem neuen Buch „Was Sie schon immer über die römischen Ingenieure wissen wollten“.

Der Meckenheimer Autor Joshua Clausnitzer hat sein drittes Buch „Worte ohne Grenzen“ veröffentlicht. In vier Kapiteln wechseln sich Kurzgeschichten, deutsche, englische und Nonsens-Gedichte, ab.

Die Kurzgeschichte von Herrn Kurz : Meckenheimer bringt drittes Buch heraus Der Meckenheimer Autor Joshua Clausnitzer hat sein drittes Buch „Worte ohne Grenzen“ veröffentlicht. In vier Kapiteln wechseln sich Kurzgeschichten, deutsche, englische und Nonsens-Gedichte, ab.

Halbkreisbogen und Gussbeton: Diese beiden Erfindungen der Römer sorgten dafür, dass deren Bauten teils Jahrtausende überdauerten. Klaus Grewe, Experte in Sachen römischer Baukunst, stellt in seinem neuen Buch „Römische Ingenieure“ diese und andere überraschende Detail der antiken Baukunst vor. Hans-Peter Fuß sprach mit ihm darüber.

Römische Baukunst : „Bauwerke für die Ewigkeit“ Halbkreisbogen und Gussbeton: Diese beiden Erfindungen der Römer sorgten dafür, dass deren Bauten teils Jahrtausende überdauerten. Klaus Grewe, Experte in Sachen römischer Baukunst, stellt in seinem neuen Buch „Römische Ingenieure“ diese und andere überraschende Detail der antiken Baukunst vor. Hans-Peter Fuß sprach mit ihm darüber.

Bei der Kinderlesung aus „Socke und Sophie“ von Juli Zeh aus dem Reiterhof Janoschka in Essig am Samstag, 17. September, um 15 Uhr tragen neben den Vorleserinnen Claudia Janoschka, Krista Ruepp und Elisa Bahrouz Kinder und Pferde des Reiterhofes zur besonderen Atmosphäre bei.

Am Sonntag, 18. September, teilt dann Wolfgang Heller ab 19 Uhr auf Schloss Miel in seiner Lesung „Aufwachsen nach dem Krieg“ seine Kindheitserinnerungen mit den Zuhörern.

Werke und Leben des Dichters Rainer Maria Rilke stehen im Mittelpunkt der Lesung mit Helmut Renn am Montag, 19. September, um 19 Uhr im Zehnthaus in Odendorf.

Geschichten vom „Kleinen Prinz“ und alten Instrumenten

Literarisch-musikalisch geht es weiter am Donnerstag, 22. September. Um 19 Uhr erzählt GA-Ressorleiter Region Jörg Manhold in der Seniorenstube des Alten Klosters in Heimerzheim aus seinem Buch „#quetsch – das Geheimnis des alten Akkordeons“ die Geschichte eines ungewöhnlichen Instruments – natürlich mit ein wenig Musik auf demselben.