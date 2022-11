Kommentar zum Pfarrzentrum Heimerzheim : Die Zivilgemeinde muss mitbestimmen dürfen

Die Zukunft des katholischen Pfarrzentrums Heimerzheim wird derzeit debattiert. Foto: Hans-Peter Fuss

Meinung Swisttal-Heimerzheim So kann die Diskussion um die Zukunft des katholischen Pfarrzentrums in Heimerzheim nicht laufen. Die Meinung der engagierten Katholiken im Ort muss in die Entscheidung einfließen, meint GA-Redakteur Hans-Peter Fuß.

Es ist schon bemerkenswert, was derzeit in der katholischen Kirchengemeinde Heimerzheim vor sich geht. Denn in der wichtigsten Zukunftsfrage der Gemeinde verfolgen der Kirchenvorstand (zuständig nur für Heimerzheim) und der Pfarrgemeinderat (zuständig für den gesamten Seelsorgebereich Swisttal) völlig unterschiedliche Konzepte. Während der Pfarrgemeinderat das Pfarrzentrum am derzeitigen Standort nahe der Kirche erhalten will, strebt der Kirchenvorstand einen Umzug in die Villa am Alten Kloster an. Wobei anzumerken ist, dass Pfarrverweser Pater Marek Madej als Mitglied des Kirchenvorstands eben gegen diesen Umzug ist.

Belastbare Zahlen, was die Kosten beider Varianten angeht, liegen nicht vor. Erst jetzt hat das Erzbistum Köln einen Gutachter beauftragt, die Sanierungskosten des von der Flut stark betroffenen Pfarrzentrums zu ermitteln. Warum erst jetzt? Hinweise auf die „kirchliche Bauregel“ des Erzbistums klingen jedenfalls nicht überzeugend. Ob die Villa aufgrund ihres Zuschnitts die Anforderungen eines Pfarrzentrums erfüllen kann, bezweifeln viele Katholiken in Heimerzheim. In dem verwinkelten, nicht barrierefreien Gebäude fehlt etwa ein Saal für größere Veranstaltungen.

Es fehlt an Transparenz

Deshalb ist es auch zu begrüßen, dass sich die Swisttaler Politik in die Debatte einschaltet. Schließlich sind in den 1990er Jahren 280.000 Mark an staatlichen Zuschüssen in den Bau geflossen. Die Zivilgemeinde muss daher über die künftige Nutzung des Pfarrzentrums mitbestimmen können.