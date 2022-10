Belebung des Einzelhandels : Diese neuen Märkte gibt es in Swisttal-Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim Am Heimerzheimer Ortsrand haben verschiedene Geschäfte eröffnet. Die neuen Märkte sollen bald auch für Fußgänger sicherer zu erreichen sein.

Auf dem gemeinsamen Parkplatz der neuen Märkte am Ortsrand von Heimerzheim am Metternicher Weg herrschte am Donnerstag Hochbetrieb. Denn nach dem Netto-Markt am Dienstag öffnete jetzt auch der Aldi-Markt.Ins bisherige Aldi-Gebäude im Gewerbegebiet an der Dützhofer Straße wird voraussichtlich der Blumenhandel „Grüne Halle“ von Jos van Setten ziehen. Ihm schwebt vor, sein Geschäft im März 2023 zu eröffnen. Am Metternicher Weg öffnet am Samstag der Kik-Markt seine Pforten. In dessen alten Standort richtet Rewe einen Getränkemarkt ein. Der dm-Markt wird erst im Januar eröffnet.