Dorfladen Buschhoven : Die Bürger nehmen die Planung selbst in die Hand

Swisttal-Buschhoven Bei der Planung des Buschhovener Dorfladens werden die Bürger mitreden. Am 16. August soll ein Trägerverein gegründet werden.

Seit rund sieben Jahren geht es in kleinen Schritten in Richtung „Dorv“. Die Abkürzung steht für Dienstleistung und ortsnahe rundum-Versorgung im Buschhovener Ortskern . Nun wollen die Aktiven für den Betrieb des geplanten Dorfladens einen Trägerverein gründen. Nicole Eichmanns, Fachgebietsleiterin für integrierte Entwicklung im Ortskern bei der Gemeinde, hofft auf eine Eröffnung in rund zwei Jahren. Am Samstag trafen sich Eichmanns und engagierte Bürger zu einer Informationsveranstaltung vor dem Feuerwehrhaus. Dort warben sie für die Gründungsversammlung des geplanten Trägervereins.

Eine Verzögerung lag am rund zwei Jahre späteren Umzug der Feuerwehr in ihr neues Domizil Am Fienacker, so Ramershoven. Bei der Konzeption des neuen Feuerwehrhauses hatten sich neue Wünsche und Anforderungen an einen modernen und gut handlungsfähigen Feuerwehrstützpunkt ergeben. So musste man Pläne anpassen und auf einen Fördertopf warten, den die Gemeinde erst zwei Jahre später nutzen konnte. „Lieber ein wenig warten und es gleich richtig machen, als neu bauen und danach ständig umbauen müssen“, fand Ramershoven.