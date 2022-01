Verkehr im Rhein-Sieg-Kreis : Drei Bushaltestellen in Swisttal werden barrierefrei

Swisttal Drei Haltestellen in der Gemeinde Swisttal sollen barrierefrei werden. Welche das sind und wie das ganze aussehen soll.

Wie die Haltestellen aussehen sollen

Die Haltestelle Heimerzheim Heckenweg wird demnach zurückverlegt zum Längsparker. Für die Busse ergibt sich eine Aufstellfläche von 18 Metern und für den Wartebereich 4,05 Meter. Die Haltestelle soll eine neue Wartehalle erhalten. Die Haltestelle Breite Straße in Ollheim soll an der Kirche ebenfalls eine 18 Meter lange Aufstellfläche für die Busse erhalten.

Diskussionen über Buschhoven Abzweig

Diskussionen gab es noch einmal bei der Vorstellung der Entwurfsplanung der Bushaltestellen Buschhoven Abzweig. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Bonn, also ortsauswärts, wird verlegt vor die Häuser Nummer 11/13. Dabei wird auf die Gestaltung der Zufahrtssituation der ortsansässigen Spedition besonderes Augenmerk gelegt. An ihrem bisherigen Standort bleiben soll die Wartehalle an der Haltestelle in Richtung Ortskern. Ortsvorsteher Dieter Ramershoven wies auf die bestehende Parksituation auf der gegenüber liegenden Straßenseite hin, die zu Problemen führen könnte, während Werner Hahnenberg (CDU) vor einem möglichen Rückstau auf die B56 warnte.