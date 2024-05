Drei Jahre nach der Flut Swisttal gedenkt auf dem Fahrrad und mit dem Blick nach vorn

Gedenktag

In Deutschland forderte die Flut am 14. und 15. Juli 2021 zahlreiche Menschenleben: Allein 135 in Rheinland-Pfalz an der Ahr, 49 in Nordrhein-Westfalen. Angesichts des Klimawandels ist das Thema von übergreifender Bedeutung. Daher hat die Europäische Union den 15. Juli zum Gedenktag für Opfer der globalen Klimakrise aufgerufen. Dieser Tag soll Interessenträger und Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, was sie tun können, um Klimakatastrophen zu verhindern, sich besser auf sie vorzubereiten und auf sie zu reagieren.