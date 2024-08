Bonn/Euskirchen Cannabis-Plantage auf Lkw-Anhängern

Es war pure Eifersucht, die einen Mann im April 2022 anonym beim Landeskriminalamt anrufen ließ, um von einer Marihuana-Plantage in einer Fabrikhalle in Euskirchen zu berichten. Die Polizei legte sich an dem Objekt auf die Lauer, machte Fotos mit einer Spezialkamera, die bestätigten, dass das Gebäude mehr als die übliche Menge an Wärme abstrahlte – ein Zeichen dafür, dass im Innern mit einer Vielzahl von Lampen gearbeitet wird. Am 27. April 2022 schließlich schlug ein Einsatztrupp der Kreispolizeibehörde zu und durchsuchte diese und eine weitere Halle, dazu zwei Wohnungen in Heinsberg.