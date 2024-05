Gefährliche Raupen in Swisttal Was beim Eichenprozessionsspinner zu beachten ist

Nester des Eichenprozessionsspinners sollten der jeweiligen Kommune gemeldet werden – egal ob auf öffentlichem oder privatem Grund, so das Landesumweltministerium. Ähnlich schreibt es auch die Gemeinde Swisttal auf ihrer Homepage. Der Leitfaden zum Eichenprozessionsspinner des Bundesumweltamtes empfiehlt, bei schwachem Befall in Gebieten, die von Menschen kaum genutzt werden, Warnschilder aufzustellen oder diese vorübergehend abzusperren. In der Nähe von Siedlungen oder dort, wo oft Menschen vorbeikommen, könne eine Fachfirma die Nester und vorhandene Raupen absaugen. Auf privaten Grundstücken ist der Grundstückeigentümer für die Entfernung verantwortlich, wie die Gemeinde Swisttal mitteilt. Das sollten aber auf jeden Fall Fachfirmen übernehmen. Die Gemeinde warnt davor, die Nester des Eichenprozessionsspinners selbst zu entfernen.