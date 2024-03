Projekt in Siwsttal Ein Damm soll die Bewohner in Miel schützen

Das Bächelchen heißt nicht nur so. Es ist auch eins: unscheinbar, kaum zwei Kilometer lang und nicht sehr breit. Es hat noch nicht einmal einen richtigen Namen. Doch bei Starkregen transportiert das Rinnsal jede Menge Wasser von den Feldern zwischen Oberdrees, Odendorf und Ludendorf in Richtung Miel. Zusammen mit dem Jungbach flutet das Bächelchen dann die Gärten der Anwohner des Küpperwegs. Der Jungbach heißt in Odendorf und Schweinheim Orbach, als Steinbach speist er zuvor die gleichnamige Talsperre.